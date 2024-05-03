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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

رؤى الصبان تخطف القلوب بإطلالة بيضاء .. شاهد

رؤي الصبان
رؤي الصبان

اعتادت الفنانة والإعلاميةالإماراتية رؤى الصبان، على مشاركة جمهورها ومتابعيها بأحدث إطلالاتها، عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت رؤي الصبان بإطلالة جذابة وساحرة، مرتدية فستان انيق باللون "الابيض"، مصمم من قماش ناعم، مما عكس جمالها وقوامها الممشوق، واعتمدت مكياج ناعم مع تسريحة شعر مميزة.

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IMG_٢٠٢٤٠٥٠٢_٠٣٤٢١٨

من هي رؤى الصبان

رؤى الصبان فنانة إماراتية من أصل أردني ولدت يوم 26 يونيو 1991 بمدينه العين لأب أردني وأم مغربية نشأت في دبي، وحصلت على بكالوريوس في الإعلام والعلاقات العامة وماجستير في العلوم الدبلوماسية من الجامعة الأمريكية في دبي.

زواج رؤى الصبان من الإعلامي حمود الفايز 

في فبراير 2018 تزوجت رؤي الصبان من زميلها حمود الفايز بعد علاقة استمرت أشهر، وأنجبت طفلة واحدة اسمها شيخة.

بدأت رؤى الصبان مسيرتها الفنية من خلال تقديم البرامج في مؤسسة دبي للإعلام عام 2007، ثم عملت كمذيعة سنة 2008 وقدمت البرامج التالية : تكنوميديا السحب الكبير مع الناس مهرجان دبي السينمائي فوازير ثلاثين ليلة وليلة كأس دبي العالمي للخيول خمس مواسم ليالــي دبي اربع مواسم الفرصة تاراتاتا وغيرها.

وشاركت رؤى الصبان في العديد من المشاريع الفنية ابرزهم مسلسل "واتس أب أكاديمي" عام 2014، ومسلسل "قبل الأوان" عام 2014، ومسلسل "ملحمة الحب والرحيل" عام 2014 ومسلسل "جزدان الصحراء" عام 2014 ومسلسل "دبي لندن دبي" عام 2015 ومسلسل "غمز البارود" عام 2016 ومسلسل "ممنوع الوقوف" عام 2017.

IMG_٢٠٢٤٠٥٠٢_٠٣٤٢١٨
IMG_٢٠٢٤٠٥٠٢_٠٣٤٢١٨

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