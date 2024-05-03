علامة استفهام | ياسر ريان يهاجم كولر بسبب مهاجم الفريق

يرى ياسر ريان، نجم الأهلي السابق، أن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ظلم "كهربا"، مهاجم الفريق.

وقال ياسر ريان، في تصريحات تلفزيونية "عدم مشاركة كهربا، ونزول موديست، في مباراة الإسماعيلي، علامة استفهام، مين اللاعب اللي الأهلي هيحتاجه الفترة المقبلة وفي نهائي أفريقيا؟ كهربا، خاصة أن موديست حصل على فرص كثيرة".

وأضاف: "كولر جاي على كهربا، كتير، يعني المدير الفني يدفع بموديست ويسيب كهربا، اللي هو اكتر لاعب هتحتاج في المباريات المقبلة؟"

ويستعد الأهلي لخوض مباراة الجونة، المقرر إقامتها مساء غدًا السبت، على استاد القاهرة، في إطار مباريات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.