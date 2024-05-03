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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خذوا حذركم.. نداء عاجل من الأرصاد البحرينية للجميع

ارشيفي
ارشيفي

 
‏توقعت إدارة الأرصاد الجوية بمملكة البحرين أن تتحول الأجواء داخل البلاد إلى غائمة جزئيا بعد الظهيرة وحتى المساء مع احتمالية بسيطة لتساقط أمطار خفيفة ومتفرقة.

وقالت الأرصاد البحرينية "  تنشط الرياح الجنوبية الشرقية ( الكوس) خلال مساء هذا اليوم وقد تصحبها هبات قوية السرعة.

ودعت إدارة الأرصاد الجوية بمملكة البحرين الجميع بضرورة  أخذ الحيطة والحذر.

وتعيش عدد من دول الخليج حالة من الطقس السئ حيث الأمطار الغزيرة الرعدية التي تصل لدرجة السيول فقد علي أثرها عدد من مواطنيها حياتهم ومساكنهم.

ففي سلطنة عمان؛ فقد أكدت الأرصاد الجوية في سلطنة عمان ان ذروة تأثير الحالة الجوية - أخدود الإكرام- بدأت من ظهيرة امس الخميس حيث تتركز على محافظات البريمي والظاهرة وجنوب الباطنة والداخلية ومسقط وشمال الشرقية بكميات أمطار تتراوح بين 20و80 ملم.

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