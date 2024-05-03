كلمة الرئيس السيسي بمناسبة الاحتفال بعيد العمال تتصدر الصحف

تصدرت كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، بالإضافة إلى عدد من الأخبار الأخرى اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم الجمعة.

حقوق العمال فى «الحفظ والصون»

فتحت عنوان: حقوق العمال فى «الحفظ والصون» ، قالت صحيفة الأهرام ، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد أن الدولة ستواصل العمل جنبا إلى جنب مع جهود عمال مصر الشرفاء، والدور الوطنى المعهود لأصحاب العمل، لزيادة معدلات التشغيل، وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، وزيادة مستويات الأجور، وتعهد بالاستمرار فى هذا النهج مع مواصلة أقصى جهد لمكافحة التضخم والحد من ارتفاع الأسعار.

وأوضحت الصحيفة، أن ذلك جاء فى كلمته أمس بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، خلال افتتاح المرحلة الأولى من مجمع مصانع هاير - مصر للصناعات الإلكترونية بمدينة العاشر من رمضان.

وأشارت إلى أنه إيماناً بأهمية تضافر جهود الدولة لتوفير حياة كريمة لجميع فئات المجتمع، وفى القلب منها العمال، أعلن الرئيس عددا من التوجيهات هي: سرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل فى المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، ودعوة مجلس النواب لسرعة مناقشة مشروع القانون فى أقرب وقت ممكن تمهيداً لإصداره وزيادة قيمة الحد الأدنى للإعانة التى يصرفها صندوق إعانات الطوارئ للعمال من 600 جنيه إلى 1500 جنيه كحد أدنى للعامل.

وفي نفس السياق، وتحت عنوان السيسى يشهد الاحتفال بعيد العمال بمجمع «هايير مصر» بالعاشر من رمضان ، قالت صحيفة الأهرام، شهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، الاحتفال بعيد العمال الذى أقيم بمجمع «هايير مصر» الصناعى للأجهزة الكهربائية بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، بمناسبة افتتاح المرحلة الأولى من المجمع.

وأشارت الصحيفة إلى أنه خلال الاحتفال شاهد الرئيس فيلما تسجيليا بعنوان «يحيا العمل» يسلط الضوء على سعي الدولة لتحقيق حياة أفضل لعمال مصر، وحرصها أيضا على تعزيز علاقات العمل، والالتزام بالمعايير الدولية.

ومن جانبه قال نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة هاير العالمية «سون يو جون»، إن الرخصة الذهبية وخدمة الشباك الواحد التى منحتها مصر للشركة أسهمت في افتتاح المجمع خلال عام واحد فقط على الأراضي المصرية، مشيرا إلى أن هذا المصنع يعد أسرع مصنع تم إنشاؤه في تاريخ الشركة على مستوى العالم.

وبالانتقال إلى صحيفة الجمهورية، وتحت عنوان الطريق إلى الهدنة في غزة عبر «القاهرة»، أنه وسط أجواء إيجابية تتواصل المفاوضات والجهود المصرية بهدف الاتفاق على هدنة في غزة، حيث تكثف القاهرة جهودها في كل الاتجاهات من أجل هذا الهدف الذي يبدو أنه يقترب مع حرص مصر على تعزيز الموقف التفاوضي بين الطرفين.