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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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في ذكرى وفاة زوزو نبيل .. محطات فنية في حياة شهر زاد الشرق

زوزو نبيل
زوزو نبيل

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وبسنت الحسيني ولمياء حمدين، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «في ذكرى وفاة زوزو نبيل .. محطات فنية في حياة شهر زاد الشرق».


تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة زوزو نبيل التي حفرت اسمها كواحدة من أهم مشاهير الدراما المصرية لأكثر من 50 عاما قضتها بين أروقة السينما والتلفزيون ومواقع التصوير. 


وُلدت عزيزة إمام حسين الشهيرة بـ"زوزو نبيل" بمحافظة المنوفية في السابع من يوليو عام 1920م وكانت تحب التمثيل بشدة، لكن والدتها عارضته حلمها، وكانت ترفض دخولها عالم الفن، رغم محاولاتها الكثيرة في إقناعها بالبكاء والتوسلات المستمرة، ولم تيأس من محاولاتها المستمرة من إقناع والدتها بدخول مجال التمثيل إلى أن استجابت. 


وبدأت حياتها الفنية من فرقة مختار عثمان واستمرت معها إلى أن انتقلت لفرقة يوسف وهبي، وفتحت السينما أبوابها للفنانة زوزو نبيل أول مرة عام 1937، وشاركت في فيلم الدكتور، قبل أن تشارك في عشرات الأفلام والمسلسلات لتظل منذ ذلك التاريخ عاملا أساسيا في الكثير من الأعمال الدرامية بوجه عام.


وقدمت العديد من الأعمال الفنية جعلتها علامة من علامات السينما المصرية، إذ قدمت تاريخا حافلا بالأعمال الفنية المتنوعة، مثل أفلام الخرساء، مصنع الزوجات، سلامة، ليلة غرام، أنا حرة، ومسلسل يوميات ونيس.
 

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