موعد انتهاء المنخفض الجوي الماطر على العراق

كشف الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، اليوم الجمعة موعد انتهاء المنخفض الجوي الماطر، مشيرا إلى أن الساعات المقبلة ستشهد ذروة هطول الأمطار.

وذكر الزيادي في تدوينة له عبر منصة اكس "، إن "مناطق مختلفة في الساعات الحالية ونهار اليوم ستتعرض إلى إستمرار هطول الأمطار وتكون بين متوسطة وغزيرة خاصة في المدن الشمالية وديالى وجنوب العاصمة بغداد وبابل وكربلاء واسط وميسان".

وقال أيضا "باقي المحافظات ستشهد هطول أمطار بين متوسطة الشدة إلى خفيفة وغالباً رعدية".

وحذر الزيادي من "تشكل سيول الشريط الحدودي مع إيران في ميسان"، لافتا الى أن "المنخفض سيبدأ أنحساره اولى ساعات هذه الليلة في المنطقتين الوسطى والجنوبية فيما يستمر تساقط الأمطار في إقليم كردستان حتى منتصف الاسبوع المقبل".

وختم بالقول: “سنودع المنخفض الجوي الماطر خلال الساعات المقبلة من مساء اليوم الجمعة”.