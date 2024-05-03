ناقد رياضي : حكم مباراة الزمالك البنك الأهلي وقع في 3 أخطاء

علق محمد عصام الناقد الرياضي، على أداء الحكم محمد عادل، خلال مباراة الزمالك والبنك الأهلي أمس، وكشف حقيقة ظلم الحكم للفارس الأبيض.

وقال محمد عصام، خلال مداخلته ببرنامج صباح البلد، والمذاع على قناة صدى البلد، إن أداء نادي الزمالك خلال الفترة الماضية ثابت، نتيجة لحالة الاستقرار الذي يشهده الفريق، متابعا: مباراة الأمس كانت ممتعة.



واسترسل: البنك الأهلي قدم مباراة مميزة بالأمس أمام الزمالك، وكان لديه أكثر من فرصة للتسجيل ..وعن حكم المباراة أوضح أنه قام بطرد غير مستحق للاعب البنك الأهلي.

وتابع: كان هناك ضربتين جزاء لنادي البنك الأهلي لم يتم احتسابهمم.