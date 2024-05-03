مياه ملوثة وتكدس القمامة.. القاهرة الإخبارية ترصد أوضاع مأساوية لأهالى غزة

كشف بشير جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن الزوارق الحربية الإسرائيلية تكثف نيرانها تجاه المناطق الغربية في رفح الفلسطينية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر "القاهرة الإخبارية"، أن هناك غارات إسرائيلية تستهدف منزلًا بمخيم البريج في المحافظة الوسطى بقطاع غزة.

وأكد "جبر" أن المعاناة تتفاقم يومًا بعد يوم، وتتمثل في أوجه الحياة المختلفة حيث لا توجد مياه، مبينًا: "المياه هنا ملوثة 100%، هناك تكدس لمياه الصرف الصحي والقمامة، بالقرب من النازحين".

وتزامنًا مع اليوم العالمي للصحافة، أوضح أن الصحفيين الفلسطينيين في دائرة الاستهداف إذ ارتقى 141 شهيدا صحفيا في غزة، وتمت إصابة العشرات وفقدان المؤسسات الإعلامية وتدميرها كليا بهدف منع نقل الحقيقة.