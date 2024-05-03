دولة عربية ترصد هزتين أرضيتين خلال 24 ساعة

سجلت محطات المركز الوطني للرصد الزلزالي بسوريا هزتين أرضيتين منذ أمس الخميس وحتي الثامنة من صباح اليوم.

وأشارت المحطات إلى أن هزة أرضية ضربت غرب ادلب بـ 40 كم في لواء اسكندرون الساعة 21:23 مساء امس بقوة 3.6 ريختر وهزة أخري في لواء اسكندرون بداية هذا اليوم ٠00:48 بقوة 1.6 ريختر.



وكانت رصدت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ «المركز الوطني للأرصاد»في الإمارات في وقت سابق هزة بقوة 2.8 درجة على مقياس ريختر في ساحل خورفكان الساعة 03:03 صباحاً.

وأشارت محطات الرصد الي انه لم يتم تسجيل اي تأثير الزلزال.



وحددت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل، مركز الهزة على عمق 5.0 كم.

وكانت إدارة الأرصاد الجوية في تايوان قد قالت إن زلزالا بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر وقع قبالة مقاطعة هوالين بشرق تايوان، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار.

وأشارت وكالة رويترز إلى أن المباني في العاصمة تايبيه تأثرت بالزلزال. وقالت إدارة الأرصاد الجوية إن الهزة الأرضية كانت على عمق 24.9 كيلومترا.