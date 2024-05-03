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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إجراء هام من السلطات الجزائرية يخص الفلسطينين

ارشيفي
ارشيفي

نجحت الجزائر في  إجلاء أطفال فلسطينيين جرحى إضافة إلى مرافقيهم، وذلك انطلاقا من المطار الدولي القاهرة بمصر باتجاه القاعدة الجوية ببوفاريك الجزئرية بالناحية العسكرية الأولى.

يأتي ذلك في إطار تجسيد قرار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني القاضي بالتكفل بالأطفال الفلسطينيين الجرحى ضحايا العدوان الهمجي على قطاع غزة، وفق بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وذكرت السلطات الجزائرية أن  هذه العملية والتي تعتبر الثانية بعد عملية الإجلاء الأولى التي تمت يوم 28 مارس 2024، سخرت لها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي طائرتين تابعتين للقوات الجوية الجزائرية مجهزتين بالوسائل الطبية اللازمة، وبمرافقة أطقم طبية متخصصة تابعة لمصالح الصحة العسكرية”


واتمت السلطات الجزائرية بيانها  ” التكفل الطبي التام بالأطفال الجرحى وتقديم العلاج والدعم اللازم لهم على مستوى المستشفيات العسكرية، إضافة إلى التكفل بمرافقيهم على مستوى نوادي الخدمات الطبية الاجتماعية للجيش الوطني الشعبي وهو ما يعبر عن التزام الجزائر قيادة وشعبا بالتضامن اللامشروط واللامحدود مع الشعب الفلسطيني.”
 

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