الكرملين يصف بيان ماكرون الأخير بأنه "خطير للغاية".. تفاصيل

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الكرملين يصف بيان ماكرون الأخير بشأن التدخل الفرنسي المحتمل في أوكرانيا بأنه "خطير للغاية".



وفي وقت سابق، اتّهمت الولايات المتحدة، الجيش الروسي باستخدام "سلاح كيميائي"، هو مادة الكلوروبيكرين، ضد القوات الأوكرانية، في انتهاك لمعاهدة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية، بينما نفى الكرملين، الخميس، صحة الاتهامات الأمريكية ، مشدداً على التزام موسكو بالحظر الدولي على الأسلحة الكيميائية.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان، إنّ روسيا لجأت أيضاً إلى مواد كيميائية مخصّصة أساساً لمكافحة الشغب (قنابل الغاز المسيل للدموع) واستخدمتها ضد القوات الأوكرانية كـ"أسلوب للحرب في أوكرانيا، وهو ما يشكل أيضا انتهاكا للمعاهدة".

وأضاف البيان ان "استخدام هذه المواد الكيميائية ليس حادثة معزولة وهي مدفوعة على الأرجح برغبة القوات الروسية في دحر القوات الأوكرانية من مواقع محصنة وتحقيق تقدّم تكتيكي في ساحة المعركة".

وفي بيانها قالت الخارجية الأمريكية إن "تجاهل روسيا المستمر لالتزاماتها بموجب معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية يتوافق مع عمليات تسميم أليكسي نافالني وسيرجي ويوليا سكريبال بغازات أعصاب من نوع نوفيتشوك".

والكلوروبيكرين هو مادة كيميائية استُخدمت كسلاح كيميائي ومبيد حشري، ويؤدّي استنشاقها إلى خطر على الصحة.