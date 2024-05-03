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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ملك أحمد زاهر عن أداء شقيقتها في أعلى نسبة مشاهدة: مكناش عارفين نتعامل معاها

صدى البلد

تحدثت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر، عن أداء شقيقتها ليلى أحمد زاهر في مسلسل أعلى نسبة مشاهدة، والذي عرض في موسم رمضان الماضي 2024.

 

 

وقالت ملك أحمد زاهر في تصريحات خاصة لصدي البلد ليلى اتكلمت مع ناس كتير من الطبقة دي وقعدت مع بنت شاطرة أوي من الحطابة اديتها طريقة الكلام الصح، والناس انتقدت طريقة الكلام دي برغم إنه مش أي كلام وفي ناس فعلا بتتكلم كدة، وفضلت كدة فترة مش عارفين نتكلم معاها خالص، وكانت بتتعامل كده في حياتها وكنت بقولها مش هينفع هتفضحينا، الناس لسة متفرجتش ومش هتفهم.

الناس لسة متفرجتش ومش هتفهم.


تم عرض  مسلسل أعلى نسبة مشاهدة في موسم رمضان لعام 2024، وشارك في بطولته كل من الفنانة سلمى أبو ضيف، ليلى أحمد زاهر، محمد محمود، فرح يوسف، انتصار، وغيرهم، والعمل من إخراج ياسمين أحمد كامل.

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