عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

نجمة في السماء.. عريس يقدم هدية غير تقليدية لزوجته ليلة الزفاف

صدى البلد

فاجأ عريس جزائري عروسته في حفل زواجه بإهدائه لها نجمة في السماء، ما أثار استغراب رواد التواصل الاجتماعي الذين أعجب بعضهم بالفكرة المميزة على غرابتها، فيما اعتبر آخرون الخطوة ضربا من الجنون.

شاهد الفيديو:

وثق فيديو ملتقط داخل قاعة حفلات في الجزائر، لحظة إعلان عريس جزائري أمام المدعوين عن الهدية التي فضل منحها لعروسته، والتي قال إنها نجمة اشتراها لها، كونه كان يبحث عن هدية مميزة ليست كباقي الهدايا. وأضاف في ذات الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع أمس الخميس، أنه "بحث طويلا عن هدية جميلة، وفي النهاية اهتدى إلى فكرة شراء نجمة.

وتطرح مواقع إلكترونية غير رسمية إمكانية شراء نجوم في السماء بشكل، حيث تكتب باسم مالكها مع منحه وثيقة ملكية إلكترونية، لكن يبقى الأمر رمزيا، ليس له أي سند قانوني.

كما نشرت مغنية الحفلات منال حدلي، فيديو لها رفقة العروس، الأخيرة التي قالت إن "عريسها أهدى لها الكثير، ولهذا فكر في شيء مميز"، كما قالت إنها عرفته على سبيل الصدفة في مناسبة عائلية.

وسبب الفيديو استغراب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ومنهم المؤثرون والمؤثرات، الذين أعجب كثير منهم بالفكرة: ".. لا شيء أجمل من هدية مميزة تختلف عن ما اعتدنا عليه"، وذكر آخر: ".. هدية مثل هذه ستبقى الزوجة تتذكرها طيلة حياتها، خاصة بعدما لاقت انتشارا كبيرا"، واعتبر آخرون أن الفكرة خالية من المعنى: ".. ما الفائدة من شراء نجمة لا يمكن لصاحبها التصرف فيها.. هذا ضرب من الخيال".

شاهد الفيديو:

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة نجل رئيس مجلس السيادة السوداني في حادث سير بأنقرة

مرة أخرى| كلوب يعلن تفاصيل صادمة عن مشاجرته مع محمد صلاح

صدمة قوية لجماهير الترجي قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

مي عمر تثير الجدل بفستان مكشوف

قبل مباراة توتنهام.. صدمة جديدة لـ محمد صلاح بعد أزمته مع كلوب

حماس تجري محادثات بعد إنذار نتنياهو

قرار عاجل من كاف بشأن مباراة الأهلي والترجي في نهائي أبطال أفريقيا

فستان قصير وبوت طويل.. هيفاء وهبي تبرز أنوثتها في البحرين

موضوعات متعلقة

أخيرا 25٪ تراجعا في البيض والدواجن .. اعرف الأسعار الجديدة.. فيديو

فرصة للشراء.. الذهب يتراجع وسعر عيار 21 الآن مفاجأة

فنانة شقراء وجميلة.. من هي خطيبة الفنان محمد رجب الجديدة؟

ترشيحاتنا

اليابان تحصد لقب أمم آسيا تحت 23 عامًا.. وأوزبكستنان تنضم لمجموعة مصر بالأولمبياد

صدمة لـ أفشة في الأهلي بسبب قرار مثير من كولر

أحمد كريمة : الحجامة ليست سنّة نبوية بل وصفة بيئية | فيديو

مصطفى بكرى: 3 سيناريوهات تنتظر رفح الفلسطينية خلال الأيام المقبلة

منهارة| الصور الأولى من عزاء والدة ريم أحمد .. وأشرف زكي يواسيها

أجمل دعاء ليوم الجمعة.. أكثر من الصلاة على سيدنا النبي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليجينز أحمر.. هنا الزاهد تبرز رشاقتها في الجيم  

منافسة قشقاي.. انطلاق سيارة رينو سيمبيوز SUV الجديدة

قبل شم النسيم.. كيف تفرق بين الفسيخ السليم والفاسد؟| إليك العلامات

بفستان لافت.. مي سليم تخطف الأنظار بإطلالتها من جدة

فيديو

نجمة في السماء.. عريس يقدم هدية غير تقليدية لزوجته ليلة الزفاف

تحذير من إصدار تأشيرة الزيارة .. محظورات الحج 2024 | فيديو

تحذير من هذا التوقيت.. حالة الطقس خلال الأسبوع الأخير من برمودة

موعد إطلاق أول بنك رقمي في مصر .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

اﻟﻤﺰﻳﺪ