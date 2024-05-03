نجمة في السماء.. عريس يقدم هدية غير تقليدية لزوجته ليلة الزفاف

فاجأ عريس جزائري عروسته في حفل زواجه بإهدائه لها نجمة في السماء، ما أثار استغراب رواد التواصل الاجتماعي الذين أعجب بعضهم بالفكرة المميزة على غرابتها، فيما اعتبر آخرون الخطوة ضربا من الجنون.

شاهد الفيديو:

وثق فيديو ملتقط داخل قاعة حفلات في الجزائر، لحظة إعلان عريس جزائري أمام المدعوين عن الهدية التي فضل منحها لعروسته، والتي قال إنها نجمة اشتراها لها، كونه كان يبحث عن هدية مميزة ليست كباقي الهدايا. وأضاف في ذات الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع أمس الخميس، أنه "بحث طويلا عن هدية جميلة، وفي النهاية اهتدى إلى فكرة شراء نجمة.

وتطرح مواقع إلكترونية غير رسمية إمكانية شراء نجوم في السماء بشكل، حيث تكتب باسم مالكها مع منحه وثيقة ملكية إلكترونية، لكن يبقى الأمر رمزيا، ليس له أي سند قانوني.

كما نشرت مغنية الحفلات منال حدلي، فيديو لها رفقة العروس، الأخيرة التي قالت إن "عريسها أهدى لها الكثير، ولهذا فكر في شيء مميز"، كما قالت إنها عرفته على سبيل الصدفة في مناسبة عائلية.

وسبب الفيديو استغراب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ومنهم المؤثرون والمؤثرات، الذين أعجب كثير منهم بالفكرة: ".. لا شيء أجمل من هدية مميزة تختلف عن ما اعتدنا عليه"، وذكر آخر: ".. هدية مثل هذه ستبقى الزوجة تتذكرها طيلة حياتها، خاصة بعدما لاقت انتشارا كبيرا"، واعتبر آخرون أن الفكرة خالية من المعنى: ".. ما الفائدة من شراء نجمة لا يمكن لصاحبها التصرف فيها.. هذا ضرب من الخيال".