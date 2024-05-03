30 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

ذكرت الأوقاف الإسلامية في القدس أن 30 ألف مصلٍّ أدوا اليوم صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.

وفي سياق آخر؛ قالت مؤسسات الأسرى إن الاحتلال يواصل اعتقال 53 صحفيًا منهم 43 اعتقلهم بعد السّابع من أكتوبر، من بينهم أربعة من غزة وهم رهن جريمة الإخفاء القسري.

وأضافت في بيان لها ان الاحتلال نفّذ جرائم مروعة بحقّ الصحفيين الفلسطينيين في ضوء استمرار حرب الإبادة الجماعية في غزة، والعدوان الشامل على شعبنا في كافة أنحاء فلسطين

وأدى استهداف الاحتلال لصحفيين إلى استشهاد 135 صحفيًا فلسطينيًا.

وختمت مؤسسات الاسري بيانها بأن استهداف الصحفيين الفلسطينيين، شكّل وما يزال أبرز السّياسات التي انتهجها الاحتلال على مدار تاريخه، هذا عدا عمليات الاغتيال التي انتهجها والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق.