شاهد.. فرق رياضية من الأطفال يزورون الجناح المصرى بمعرض الكتاب بـ أبو ظبى

شهد الجناح المصرى بمعرض ابو ظبى للكتاب اقبالا كبيرا من الزوار ولا سيما رحلات المدارس ورحلات الفرق الرياضية من الأطفال.

وتمثل هذه الفعالية جزءًا أساسيًا من جهود تعزيز الوعي الثقافي للأطفال وتشجيعهم على الاستمتاع بالقراءة واكتشاف المعرفة بشكل مباشر.

وتشمل الأنشطة التى شهدتها الفرق الرياضية القراءة الجماعية، وورش العمل الإبداعية، والمسابقات الثقافية، وجلسات توقيع الكتب، وغيرها من الأنشطة التي تهدف إلى تشجيع الطلاب على القراءة وتنمية مهاراتهم اللغوية والثقافية.

وقد أظهر الأطفال اهتمامًا كبيرًا بالمعرض والكتب المعروضة، حيث استمتعوا بالتفاعل مع الكتب والقصص والأنشطة المختلفة. وعبر العديد من المعلمين والمربين عن سعادتهم بالاستجابة الإيجابية التي أبداها الطلاب واهتمامهم الواضح بالقراءة والتعلم.