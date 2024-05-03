أخبار التوك شو.. مفاجأة في أسعار الذهب والدولار.. ورضا عبد العال: لن أخالف ضميري من أجل الأهلي

تناولت برامج التوك شو اليوم الجمعة، عددًا من القضايا والملفات المهمة محليًا وعالميًا، ونستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:



انخفاضات واضحة في أسعار الذهب اليوم.. تعرف عليها

استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة



الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو اليوم الجمعة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن استقرار الأحوال الجوية مستمر في معظم محافظات الجمهورية، وسنشعر بارتفاعات طفيفة في قيم الحرارة اليوم الجمعة بـ2 درجة مقارنة بأمس وأوله.



وأضافت "غانم"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وبسنت الحسيني ولمياء حمدين، أنّ هذه الارتفاع يرجع إلى تأثير امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل بشكل كبير على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، فنشعر بالأجواء الحارة في القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد ومناطق من جنوب سيناء.



وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «العظمى اليوم على القاهرة الكبرى في وقت الظهيرة ستكون 32 درجة مئوية، والمناطق الساحلية الأجواء ستكون فيها مائلة للحرارة، أما المناطق الجنوبية وتحديدا جنوب الصعيد، فإن الأجواء فيها ستكون شديدة الحرارة خلال فترة النهار.

الأرصاد تحذر المسافرين من طقس الأيام المقبلة.. فيديو

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة على المحافظات.

وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد إن البلاد تشهد حالة من حالات الاستقرار في الأحوال الجوية، متابعة: نشهد أجواء ربيعية معتادة.

وأضافت أن درجات الحرارة خلال فترة الليل تكون منخفضة ونفضل ارتداء ملابس خريفية ليلا، خاصة في الأماكن الساحلية.

أسعار العملات الأجنبية والدولار في تعاملات اليوم





استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، اليوم الجمعة، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية.



أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 48.02 جنيه للبيع و 47.88 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 51.40 جنيه للبيع، و 51.24 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 60.09 جنيه للبيع، و 59.90 جنيه للشراء.

رضا عبد العال: لن أخالف ضميري من أجل الأهلي





قال رضا عبد العال لاعب الزمالك والأهلي السابق، إنه يتحدث عن الموضوعات بحيادية، ويتكلم بطريقة فنية.

وأضاف رضا عبد العال، خلال تصريحات تليفزيونية: "مفيش حد يقدر يرد عليا في التصريحات اللي بقولها بالطريقة الفنية".

وتابع رضا عبد العال أن هدف مازيمبي في الأهلي، قام بتحليله بشكل فني، وأن الهدف صحيح، ويتحدى أي محلل يقول أن الهدف غير صحيح.

وانفعل رضا عبد العال على الهواء وقال إنه " لن يخالف ضميره عشان النادي الأهلي، ولكن يتحدث بالكرة، وأن هذه الكرة إذا كانت للزمالك كان سيرد بنفس الأمر".

اتهامات بشراء أصوات الناخبين تلاحق بايدن





عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «اتهامات بشراء أصوات الناخبين تلاحق بايدن».

سخاء الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يتوقف، لكنه سخاءٌ أثار سخطا وريبة في صفوف معارضيه وصلت إلى حد الاتهامات بشراء أصوات الناخبين بعد إعلانه عن 6 مليارات و100 مليون دولار أخرى، لتخفيف ديون الطلاب بشريحة أوسع شملت حوالي 317 ألف فرد التحقوا بمعاهد الفنون قد درسوا في الفترة من عام 2004 وحتى عام 2017.

ولاشك أن المعاهد الفنية التي يقع مقرها الرئيس في أطلنطا لها مواقع في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك الولايات المتأرجحة الحرجة مثل أريزونا وبنسلفانيا لعبت دورا مركزيا في المشهد التعليمي، ومع ذلك، فقد ترك إغلاق هذه المعاهد الفنية الطلاب يصارعون عبء ديون القروض الطلابية والآفاق المهنية غير المؤكدة.

شاهد.. "السحابة الخارقة" تضرب شمال فرنسا وهطول برَد بحجم حبة البرتقال

عرضت فضائية يورونيوز لقطات من تعرض مناطق في شمال شرق وجنوب شرق فرنسا لعواصف رعدية.

العواصف تسببت بمقتل امرأة، وإغلاق مطارات، وتلف محاصيل زراعية بسبب هطول جزيئات ضخمة من البَرَد

وتسببت انهيارات طينية في وفاة امرأة في كورميل بمحافظة أيسن، وأصيب زوجها ونقل إلى المستشفى. وقد دمر منزلهم بسبب طوفان المياه والطين.

مدى اهتمام الرئيس السيسي بالعامل المصري وقطاع الصناعة.. فيديو





قال الدكتور محمد باغة، استاذ التمويل والاستثمار، الدولة المصرية منذ قيام ثورة 52 وتضع العامل المصرى فى عين الإعتبار لأنه لديها يقين بأن العامل المصرى هو من ينتج ويبتكر ويصنع ويفكر وهو من يضع الدولة فى مصاف الدول المهيئة للإنطلاق.

وأضاف محمد باغة خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أنه فى عهد الرئيس السيسى قامت الدولة بمجموعة كبيرة من الإجراءات والتحفيزات والممكنات للعامل المصرى عصب الصناعة المصرية، وكان هناك تعديلات لقوانين متعلقة بالعمل وباللوائح الإدارية لبيئة العمل، ودخلت مفاهيم جديدة للبيئة المصرية متعلقة بجودة الحياة.