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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

اقدر.. مباردة مجتمعية تستقبل زوار معرض أبو ظبي

صدى البلد

 

مبادرة "أقدر"  هي مبادرة تهدف إلى تعزيز التسامح والتفاهم الثقافي في المجتمع الإماراتي. 

ويشارك برنامج خليفة للتمكين – اقدر في فعاليات الدورة الـ (33) من معرض أبوظبي الدولي للكتاب ، والذي يقام في مركز أبوظبي الدولي للمعارض – وتحل مصر ضيف شرف به ، ويستمر حتى (5 )مايو 2024 ،وذلك بتنظيم من مركز أبوظبي للغة العربية.

وتقدم منصة اقدر ضمن مشاركتها في هذا الحدث الثقافي المعرفي، العديد من الفعاليات الأدبية المتميزة، تتضمن ورش عمل تخصصية في مجال الكتابة تخاطب مختلف الفئات العمرية لإتاحة الفرصة للجميع بالتفاعل والمشاركة ، ويقدمها نخبة من المدربين والكتاب ، متمثلة ب ورشة "تقنية كتابة القصة القصيرة" ،وورشة "الكتابة في عصر الذكاء الاصطناعي" ،وورشة أدب الطفل "كيف تكتب قصة قصيرة للأطفال " ،حيث تهدف هذه الورش المنوعة إلى إثراء جانب المعرفة للجمهور، وتعزيز فنون الكتابة الحديثة لدى المشاركين وتنمية مهاراتهم.

 

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