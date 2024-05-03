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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السيطرة على حريق في زراعات النخيل بأسوان

حريق - ارشيفية
حريق - ارشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية بأسوان من السيطرة على حريق إندلع في زراعات النخيل بقرية العبابدة بمركز كوم أمبو شمال المحافظة مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص باختناق، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة. 

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حريق 

 تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بنشوب حريق اندلع في أرض زراعية بقرية العبابدة بمركز كوم أمبو، وأسفر الحريق عن إصابة 3 أشخاص باختناق، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء إلى مكان الحريق، والسيطرة عليه قبل امتداده للأماكن المجاورة، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين. 

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