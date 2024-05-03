الحمد لله .. ناصر ماهر يحتفل بفوز الزمالك على البنك الأهلي

حرص ناصر ماهر نجم نادي الزمالك علي الاحتفال بعد الفوز أمام البنك الأهلي في الجولة العشرين من الدوري الممتاز.

ونشر ناصر ماهر صورا له من احداث المباراة وكتب عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "الحمد لله "

وفاز الزمالك على فريق البنك الأهلي بنتيجة 0/1، في المباراة التي أقيمت امس الخميس، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وبهذه النتيجة، يحتل الزمالك المركز 12 في الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة بعدما لعب 14 مباراة حقق الفوز فى 7 لقاءات وتعادل فى 3 مباريات وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبوه 23 هدفا وتلقت شباكه 14.