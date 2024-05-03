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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بطولة إفريقيا للكرة الطائرة| الجمارك النيجيري يفوز على ولاية بجاية الجزائري

صدى البلد

نجح الجمارك النيجيري في الفوز على نظيره ولاية بجاية الجزائري بنتيجة 3- صفر، في إطار مباريات تحديد المركزين الـ11والـ12 ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة «سيدات» التي تقام في ضيافة النادي الأهلي.

أقيمت المباراة اليوم على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، وفرض الجمارك النيجيري سيطرته على المباراة منذ شوطها الأول، واعتمد على دفاعاته القوية على الشبكة وتوجيه الإرسال بدقة مع الضرب الساحق من المنطقة الخلفية.

تقدم الجمارك النيجيري في الشوط الأول بنتيجة 25-23، وواصل التفوق في الشوط الثاني الذي انتهى لصالحه بنتيجة 25-14، حتى حسم المباراة بالفوز بالشوط الثالث بنتيجة 25-17.

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