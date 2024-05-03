ليفربول يصدم محمد صلاح بهذا القرار.. "تفاصيل"

أشارت بعض التقارير الصحفية أن محمد صلاح سيرحل عن ليفربول بنهاية الموسم الحالي، خاصة بعد المشادة بينه وبين يورجن كلوب، المدير الفني للريدز.

وكتب الإعلامي احمد عبد الباسط عبر حسابه علي فيسبوك "ليفربول يفكر في بيع محمد صلاح لأحد أندية الدوري السعودي حال وصول عرض مالي كبير"

وكان المصري قد دخل في مشادة مع مدرب ليفربول يورجن كلوب على خط التماس، بينما كان يستعد للدخول كبديل في التعادل 2-2 يوم السبت مع وست هام.

ويرتبط محمد صلاح بعقد مع ليفربول حتى نهاية يونيو 2025، حيث يحق له التوقيع لأي نادٍ مجانًا في يناير المقبل.