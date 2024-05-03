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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم

صدى البلد

ينشر موقع "صدى البلد" أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الجمعة 3 مايو 2024 وفقا لآخر تحديث للبنوك العاملة في مصر، وتعد العملة السعودية أكثر العملات العربية طلبًا في البلاد، خاصة في موسم الحج ومواسم العمرة.

وجاء سعر الريال السعودي في عدد  من البنوك العاملة في مصر اليوم الجمعة ، كالتالي:

 

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي 
12.83 جنيه للشراء.

12.85 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري
12.77 جنيه للشراء.

12.80  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري
12.77 جنيه للشراء.

12.80  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في بنك مصر
12.77 جنيه للشراء.

12.80  جنيه للبيع.
 

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي
12.75 جنيه للشراء.

12.77  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في بنك HSBC
12.76 جنيه للشراء.

12.78 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في بنوك (الإسكندرية وكريدي أجريكول)
12.75  جنيه للشراء.

12.80  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib
12.71 جنيه للشراء.

12.80 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في بنك البركة
12.69 جنيه للشراء.

12.78 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس
12.72 جنيه للشراء.

12.80 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في الإمارات دبي الوطني
12.70 جنيه للشراء.

12.80 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية
12.64 جنيه للشراء.

12.80 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي 
12.44 جنيه للشراء.

12.82 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري العربي 
12.44 جنيه للشراء.

12.80 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد
12.35 جنيه للشراء.

12.80 جنيه للبيع.

 

أفضل سعر لشراء الريال السعودي

سجل مصرف أبو ظبي الوطني أعلى سعر لشراء الريال السعودي، اليوم الجمعة، بنحو 12.83 جنيه.

وسمح البنك المركزي المصري في اجتماع استثنائي، مارس الماضي، بخفض العملة المحلية أمام العملات الأجنبية وفقا لآلية العرض والطلب.

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