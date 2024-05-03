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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

أوروبية المراكز الإسلامية تكرم مشروع مسام بالأمم المتحدة لنزع الألغام في اليمن

صدى البلد

قامت الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية بجنيف بتكريم مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام بدرع الإنسانية والسلام، تقديرا للجهود الإنسانية الكبيرة خلال ست سنوات من العمل في اليمن.

أقيم حفل التكريم في مقر الأمم المتحدة في جنيف بحضور رسمي من حكومة وبرلمان سويسرا الفيدرالي. وشهد الحفل مشاركة عدد من الشخصيات البارزة.

وتسلم درع الإنسانية والسلام مدير عام مسام أسامة القصيبي  من الشيخ  مهاجري زيان رئيس الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية في جنيف.

وفي كلمته أكد الشيخ مهاجري زيان رئيس الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية أن الألغام لا تهدد الأرواح فحسب، بل تمثل أيضا عقبة كبرى أمام التنمية والاستقرار، ملقية بظلالها الثقيلة على مستقبل اليمن، خلال ثماني سنوات من النزاع، زرعت مليشيا الحوثي أكثر من مليوني لغم، مما جعل اليمن أحد أكبر الدول المتضررة من الألغام عالميا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

وأعرب مدير عام مشروع مسام والخبراء المشاركين في فعالية التكريم عن شكرهم وتقديرهم للهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية على هذا التكريم، مؤكدين التزامهم بمواصلة جهودهم الإنسانية في اليمن حتى يتم خلوّ البلاد من الألغام بشكل كامل.

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