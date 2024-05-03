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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

البارالمبية تعلن أجندة نشاط اللجنة لشهر مايو 2024

صدى البلد

أعلنت اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى نشاط اللجنة في شهر مايو 2024، والذي يشهد إقامة العديد من المنافسات والأحداث المهمة مع اقتراب ختام الموسم الرياضي.

وجاءت أجندة النشاط البارالمبي في الشهر الجاري كالتالي:

ألعاب القوى 
المرحلة الثالثة والنهائية من سلسلة بطولات الجمهورية، على ملاعب سيتي كلوب بستاد كفر الشيخ في الفترة من 7 حتى 9 مايو الجاري.

بطولة العالم في اليابان في الفترة من 11 حتى 27 مايو الجاري.

رفع الأثقال


المرحلة الثالثة والنهائية من بطولة الجمهورية على صالة نادي الحرية في بور سعيد في الفترة من 11 حتى 14 مايو الجاري.

كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي في المكسيك في الفترة من 19 إلى 27 مايو الجاري.

السباحة 


المرحلة النهائية من سلسلة بطولات الجمهورية في نادي 6 أكتوبر في الفترة من 4 إلى 6 مايو الجاري.

كأس مصر لسباحة المياة المفتوحة البارالمبية بمدينة العلمين يوم 31 مايو الجاري.

كرة القدم للأقزام 


الدوري العام «الدورة المجمعة الخامسة والنهائية» في صالة رقم 1 بستاد القاهرة يوم الجمعة 3 مايو.

كأس مصر العام في سيتي كلوب صالة السلام يومي من 31 مايو و1 يونيو.

كرة السلة على الكراسي المتحركة


انطلاق بطولة كأس مصر على صالة جامعة حلوان في الفترة من 3 حتى 5 مايو الجاري، وتوج نادي المنيا بلقب بطولة الدوري الممتاز.

وتولي اللجنة٨ البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، اهتمامًا كبيرًا برياضات ذوي الإعاقة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية التي تضع في أجندتها النشاط البارالمبي.

وتستهدف اللجنة البارالمبية المصرية تأهيل أكبر عدد من اللاعبين في مختلف الرياضات وتحقيق أفضل الإنجازات خلال المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

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