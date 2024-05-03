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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ألمانيا تعلن موعد الكشف عن قائمتها المشاركة بأمم أوروبا

منتخب ألمانيا
منتخب ألمانيا

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الجمعة، موعد قيام يوليان ناجلسمان، المدير الفني للمنتخب، بالكشف عن القائمة التي تشارك في بطولة أمم أوروبا (يورو 2024).

ويتم الإعلان عن القائمة، يوم 16 مايو الجاري، قبل يومين من بداية الجولة الأخيرة للدوري الألماني (بوندسليجا).

ويُتوقع أن يعلن ناجلسمان عن 23 اسما على الأقل، لكن يمكن أن تضم القائمة أسماء إضافية، إذا وافق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) على اعتماد قائمة تضم 26 لاعبا.

من المقرر أن يبدأ المعسكر التدريبي الأول، يوم 26 مايو، في بلانكنهاين بولاية تورينجن.

وبعدها سينتقل المنتخب الألماني لمقر إقامته باليورو، في هرتسوجن آوراخ، يوم 31 مايو، قبل خوض مباراتين وديتين أمام أوكرانيا 3 يونيو واليونان 7 يونيو.

ويفتتح المنتخب الألماني مباريات يورو 2024 في ميونخ، بمواجهة اسكتلندا يوم 14 يونيو المقبل، قبل ملاقاة المجر يوم 19 من نفس الشهر، ثم اللعب أمام سويسرا بعدها بأربعة أيام.

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