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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

شجرة من الكتب في معرض أبوظبي .. شاهد

صدى البلد

معارض الكتب تعد مناسبة رائعة لعشاق المعرفة والثقافة، حيث يتم تجميع العديد من الكتب المتنوعة تحت سقف واحد.

من ضمن ما يلفت النظر أثناء زيارة معرض أبو ظبى للكتاب والذى تحل مصر ضيف شرف فيه  هو "شجرة الكتب". 

 تعتبر هذه الشجرة إحدى الأعمال الفنية البارزة والمميزة التي تجذب انتباه الزوار في المعرض. 

تم تصميم الشجرة بشكل فريد وابتكاري، حيث تتألف أغصانها وأوراقها من الكتب بدلاً من الأوراق العادية. 

تعكس هذه الشجرة رمزية الكتاب وثقافته في تشكيلة فنية جميلة.

تقف الشجرة في وسط قاعة المعرض، وتتألف أغصانها المتفرعة من الكتب المرصعة بأغلفتها الملونة والمتنوعة.

 تتدلى الكتب من الأغصان وتنشر أوراقها المفتوحة بينها، مما يخلق مشهدًا رائعًا يلفت انتباه الزائرين.

وتشارك مصر ضيف شرف في معرض أبوظبي الدولي للكتاب في نسخة هذا العام، ببرنامج ثقافيّ حافل يعكس تاريخها الفكري والمعرفي والحضاري، تجسيداً لعمق العلاقات الأخوية بين الإمارات ومصر.

وتأكيداً من مركز أبوظبي للغة العربية، على تعزيز التعاون الثقافي والفكري، إذ أن مصر تشكّل منارةً للعلم والمعرفة والثقافة والفنون، وأثرت ثقافات ومعارف الجماهير بمضامين إبداعية في مختلف المجالات.

يأتى نجيب محفوظ كشخصية محورية بالمعرض وسط اهتمام كبير من جميع المشاركين والزوار بمعرفة المزيد من التفاصيل عن حياة نجيب محفوظ وكتباته الثرية المتنوعة. 

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