إعفاء 25% لطلاب دراسات عليا عين شمس ذوي الهمم من المصروفات الدراسية

وجهت الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث عمداء ووكلاء الكليات لشئون الدراسات العليا والبحوث بسرعة اتخاذ الإجراءات لتنفيذ قرار الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة بإعفاء طلاب الدراسات العليا بجامعة عين شمس من ذوي الهمم حاملي بطاقة الخدمات المتكاملة من ٢٥% من المصروفات الدراسية للعام الجامعي ٢٠٢٥/٢٠٢٤.

وأكدت نائب رئيس جامعة عين شمس أن القرار يأتي في إطار دعم إدارة الجامعة لأبنائها الطلاب من ذوي الهمم، تماشيا مع توجه الدولة المصرية نحو تعزيز الاهتمام بذوي الهمم فى ظل رؤية شاملة لإدماجهم فى البيئة الجامعية.

وأضافت أن الجامعة تعمل علي توفير كافة سبل الدعم للطلاب من ذوى الهمم وتقديم التسهيلات اللازمة داخل الحرم الجامعي لتسهيل حركتهم وتوفير الوسائل المساعدة التقنية التي تمكنهم من متابعة دراستهم بكل يسر وسهولة إلى جانب تقديم الدعم الأكاديمي والمعنوي لهم لتحفيزهم علي الإندماج في البيئة الجامعية وتحقيق نجاحهم الأكاديمي والمهني ومساعدتهم على المشاركة الفاعلة في بناء مجتمعهم.