باتمان يظهر في معرض أبو ظبي للكتاب .. شاهد

تعد شخصية باتمان واحدة من الشخصيات الكرتونية الأكثر شهرة وشعبية في العالم.

وبفضل شعبيتها وشخصيتها الفريدة، تعتبر شخصية باتمان جاذبة للأطفال والكبار على حد سواء.

في معرض أبو ظبى للكتاب، والذى تحل مصر ضيف شرف فيه تم استغلال هذه الشعبية واستحضار شخصية باتمان لجذب اهتمام الأطفال وتشجيعهم على القراءة واكتشاف عالم الكتب.

ويُعتبر باتمان واحدًا من أبرز العناصر التي تستخدمها الفعاليات والمعارض لاستقطاب اهتمام الأطفال، وتشجيعهم على زيارة المعرض والتعرف على عالم الكتب..حيث يمكن للأطفال مقابلة باتمان والتقاط الصور معه.

وتشارك مصر ضيف الشرف في معرض أبوظبي الدولي للكتاب في نسخة هذا العام، ببرنامج ثقافيّ حافل يعكس تاريخها الفكري والمعرفي والحضاري، تجسيداً لعمق العلاقات الأخوية بين الإمارات ومصر.

وتأكيداً من مركز أبوظبي للغة العربية، على تعزيز التعاون الثقافي والفكري، إذ أن مصر تشكّل منارةً للعلم والمعرفة والثقافة والفنون، وأثرت ثقافات ومعارف الجماهير بمضامين إبداعية في مختلف المجالات.

ويأتي نجيب محفوظ كشخصية محورية بالمعرض وسط اهتمام كبير من جميع المشاركين والزوار بمعرفة المزيد من التفاصيل عن حياة نجيب محفوظ وكتباته الثرية المتنوعة.