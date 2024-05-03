بطولة إفريقيا للكرة الطائرة| مصنع الكحول الإثيوبي يحصد المركز السابع

تغلب فريق مصنع الكحول الوطني الإثيوبي لكرة الطائرة «سيدات» على نظيره فريق مايو كاني الكاميروني بنتيجة 3-2، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات تحديد المركزين السابع والثامن ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة المقامة بمقر النادي الأهلي حتى 4 مايو.

أقيمت المباراة على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، وقدم الفريق الإثيوبي عرضًا جيدًا خلال اللقاء، ونجح في تحقيق الفوز بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

أنهى مصنع الكحول الوطني الإثيوبي الشوط الأول لصالحه بنتيجة 25-11، بينما عاد الفريق الكاميروني وحسم الشوط الثاني بنتيجة 25-13، وتفوق الفريق الكاميروني في الشوط الثالث لينهيه بنتيجة 25-10، وعاد الفريق الإثيوبي لينهي الشوط الرابع لصالحه بنتيجة 25-23, قبل أن يحسم مصنع الكحول الشوط الخامس له والمباراة بنتيجة 15-12.