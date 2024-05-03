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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خبر سار لـ جماهير الزمالك قبل مواجهة سموحة في الدوري

الزمالك
الزمالك

أنهى السنغالي إبراهيما نداي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجه التأهيلي الذي كان يخضع له في الفترة الأخيرة بسبب الإصابة التي تعرض لها في العضلة الضامة.

وشهد مران اليوم الجمعة مشاركة إبراهيما نداي في التقسيمة الفنية بعد التأكد من جاهزيته من الناحية الطبية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سموحة المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد برج العرب، في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وفاز فريق الزمالك على البنك الأهلي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأمس باستاد القاهرة الدولي في الجولة العشرين لمسابقة الدوري، ليرفع الأبيض رصيده إلى 24 نقطة.

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