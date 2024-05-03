في تكريم اسمه |رانيا فريد شوقي: أشرف عبد الغفور أستاذ قدير ..خاص

أعربت الفنانة رانيا فريد شوقي عن حزنها الشديد، على الفنان الراحل أشرف عبد الغفور، خلال تكريم اسمه على المسرح القومي، مؤكدة أنها فقدت إنسانا عظيما.

وأضافت رانيا فريد شوقي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد مع مندوبة الموقع لإخباري، أوركيد سامي أن الفنان القدير أشرف عبدالغفور بسيط ومتواضع وجميل يحب فنه، واشتغلت معه في مسلسل يتربي في عزو.



وأكملت رانيا ، اشرف عبد الغفور أستاذ كبير بالفن والاخلاق والإنسانية ومحترم في كل الصفات الإنسانية الجميلة وإنسان وفنان وطني.

وتابعت رانيا فريد شوقي، ريهام عبد الغفور نجمة وبنت الوز عوام و فخورين بيها و بوالدها ربنا يصبرهم و يصبرنا.

وأقام المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي؛ حفل تكريم اسم الفنان الكبير الراحل أشرف عبد الغفور، وذلك مساء الأربعاء 24 أبريل 2024م؛ بالمسرح القومي تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج خالد جلال.