قدم مكتب المدعي العام في أوكرانيا إلى المحكمة لائحة اتهام ضد ثلاثة نواب من مجلس مدينة كييف، الذين خدموا "على الورق" في الدفاع عن الأراضي، لكنهم في الواقع تهربوا من الخدمة العسكرية.

ونقلت وكالة ريا نوفوستي عن البيان أن "مكتب المدعي العام المتخصص أرسل لائحة اتهام إلى المحكمة ضد النواب وهم متهمون بالتهرب من واجبات الخدمة العسكرية عن طريق التآمر المسبق من قبل مجموعة من الأشخاص"، بحسب ما أرودته وكالة نوفوتسي الروسية.

وأوضح البيان أن النواب تهربوا من واجباتهم الرسمية بفضل مساعدة قائد الوحدة، وعلى الرغم من أن النواب لم يخدموا فعليا، إلا أنهم حصلوا على كافة الدفعات العسكرية المستحقة.

وفي وقت سابق، قال جندي القوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر بوبيك، في محادثة مع محطة إذاعة فرانس إنفو، إن سلطات كييف لا تهتم بالأفراد العسكريين الذين أصبحوا معوقين نتيجة الصراع.