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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لماذا تشتكي ألمانيا من الهجمات السيبرانية الروسية؟.. باحث يُوضح

روسيا وأوكرانيًا
روسيا وأوكرانيًا

قال الباحث السياسي إبراهيم كابان، إن بيان وزارة الداخلية الألمانية حول مسألة الهجمات السيبرانية الروسية كان واضحًا جدًا، مؤكًدا أن هذه الهجمات كانت على مواقع وأمور متعلقة بالحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وأضاف الباحث السياسي، اليوم الجمعة، خلال مداخلة عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن هذا الأمر ما هو إلا محاولات قديمة من قبل روسيا في اختراق بعض المراكز الاستراتيجية الألمانية من خلال هذه الحرب الإلكترونية، ولكن في المقابل هناك أيضا تطورا في السياسات الألمانية، يتمثل في استراتيجية تحديث فرقة “حقيقة هنا في ألمانيا”، تكون أيضا فرقة الحرب السيبرانية أو فرقة جديدة لجانب قوة الجوية وقوة البرية هناك قوة السيبرانية.

وأكد أن ألمانيا دخلت بهذه المحاولات، حيث كانت هناك معلومات للألمان خلال الفترة الماضية، أن المحاولات الروسية لاختراق العالم السيبراني الألماني أو محاولة التشويش على الكثير من الأمور في ألمانيا هنا، من خلال هذه الحرب الإلكترونية المعروفة الروسية، وهي حرب ليست بجديدة، ولكنها قديمة جدا، وتحاول روسيا من خلالها «التربص بألمانيا وجمهورية تشيك»؛ بحكم أن هذه الدول تقدم المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا. 

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