الوضع خطير جدا.. رسالة هامة من كندة علوش لأولياء الأمور

وجهت الفنانة كندة علوش رسالة عبر حسابها الرسمي على منصة اكس لجميع أولياء الأمور حول أطفالهم فيما يتعلق بقضاء أوقاتهم على السوشيال ميديا".

وكتبت كندة علوش، عبر حسابها على "إكس": "مواقع التواصل الاجتماعي مكان غير آمن للأطفال.. مواقع التواصل الاجتماعي مليانة مرضى وناس غير سوية أخلاقيا وعقليا وجنسيا".

وتابعت كندة علوش: "يا ريت لو الأهالي تبطل تصور ولادها وتنشر ڤيديوهات بيرقصوا ويغنوا فيها لأنه فيه ناس قادرة تشوه أي براءة".

وأضافت : "يا ريت الأهالي يفرضوا رقابة مشددة على اللي بيشوفه الأطفال لأنه الوضع حقا خطير جدا".

آخر أعمال الفنانة كندة علوش الدرامية

جدير بالذكر أن آخر اعمال كندة علوش مسلسل"ستات بيت المعادي" والذي تم عرضه في عام 2021، وجسدت من خلاله دور "مريم" وهو مسلسل كوميدي اجتماعي وشارك في بطولته كلا من انجي المقدم، تارا عماد، صبري فواز، أحمد وفيق، ميرهان حسين، وآخرين من النجوم

والعمل من تأليف محمود عزت والاخراج لـ محمد سلامة.