الشباب والرياضة بأسوان تواصل تنفيذ برنامج تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية

تواصل مديرية الشباب والرياضة بأسوان تنفيذ فعاليات برنامج تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية بواسطة الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بأسوان (الإدارة العامة للرياضة).

وتنظم الإدارة المركزية للتنمية الرياضية - الإدارة العامة للقاعدة الشعبية النسخة الثانية من "دوري الأسرة المصرية" تحت شعار "أسرتنا قد التحدي".

يهدف دوري الأسرة المصرية إلى زيادة الترابط بين أفراد الأسرة من خلال ممارسة الرياضة والنشاط البدني، والتأكيد على الدور الرئيسي للأسر في توجيه الأبناء نحو ممارسة الرياضة والمداومة عليها، ورفع معدلات اللياقة البدنية للأسر.

أنشطة شبابية

وتشترط المشاركة في دوري الأسرة المصرية أن تكون الأسرة مكونة من 4 أفراد (الأب، الأم، وعدد 2 من الأبناء)، وأن يكون عمر الأبناء بين 13 و16 سنة، (ذكور وإناث).

في حالة الأسر التي لديها ابن أو ابنة واحد فقط، يُسمح بإضافة أحد أبناء الأقارب ليكتمل أفراد الأسرة إلى 4 أفراد. كما يُسمح بإضافة عدد 2 من أبناء الأقارب كاحتياطي للأبناء الأساسيين، على أن يكونوا في المرحلة العمرية من 13 إلى 16 سنة.

تستهدف المشاركة في دوري الأسرة المصرية عدد 500 أسرة في كل محافظة. وتحصل الأسر الفائزة على مستوى كل محافظة على جوائز عينية، بالإضافة إلى رحلة مجانية إلى مدينة شرم الشيخ، بقيمة إجمالية للجوائز تصل إلى مليون جنيه.

تشمل المحافظات المشاركة في النسخة الثانية لدوري الأسرة المصرية 23 محافظة، وهي: القاهرة، الجيزة، المنوفية، شمال سيناء، سوهاج، دمياط، البحيرة، بني سويف، أسوان، الأقصر، الإسكندرية، الغربية، قنا، القليوبية، الدقهلية، الشرقية، جنوب سيناء، المنيا، الإسماعيلية، كفر الشيخ، مطروح، الوادي الجديد، والبحر الأحمر.