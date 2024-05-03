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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الشباب والرياضة يتفقد معسكر يلا كامب في مدينة دهب .. صور

صدى البلد

تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عبد الرحمن محمد، رئيس مجلس مدينة دهب، معسكر "يلا كامب" الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة المركزية للتنمية الرياضية "الإدارة العامة للقاعدة الشعبية"، بالتعاون مع الاتحاد المصري للملاحة والاتحاد المصري للألعاب الترفيهية، خلال الفترة من 3 إلى 6 مايو الجاري.

أكد صبحي، حرص وزارة الرياضة في مختلف البرامج التي تنفذها على تنمية قدرات الشباب المصري، معربا عن سعادته بزيارة معسكر "يلا كامب" بمدينة دهب، بعد نجاح تجربته السابقة في مدينة العريش بشمال سيناء والعديد من النسخ الماضية التي تم تنفيذها.

موضحا ان معسكر "يلا كامب" يعمل على جمع شباب مصر من مختلف المحافظات في رحلة ترفيهية تعليمية، اضافة الى مساهمته في تنمية مهاراتهم وصقل مواهبهم، ويُعرفهم بجمال مصر وتنوعها، ويعزز لديهم الشعور بالانتماء للوطن.

واختتم وزير الرياضة حديثه موجها حديثه للشباب قائلا: "انتم طاقة مصر وسواعدها القوية، والأمل في مستقبل مشرق، علينا جميعا مسؤوليات كبيرة تجاه وطننا لنحميه ونرتقي به فلنعمل سويا من أجل غد مشرق".

واستعرض الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، جانبا من الفقرات الترفيهية والتي قامت بتنفيذها مراكز اللياقة البدنية، إضافة إلى جانب من بعض الرياضات التي يتم تنفيذها في المعسكر وكذلك تدريب بعض الشباب على المهارات المختلفة.

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