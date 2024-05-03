بطولة إفريقيا للكرة الطائرة| السجون الكيني يحصد المركز الخامس بالفوز على ليتو الكاميروني

حصد فريق السجون الكيني لكرة الطائرة «سيدات» المركز الخامس بعد فوزه على نظيره فريق ليتو الكاميروني بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم ضمن منافسات تحديد المركزين الخامس والسادس ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة المقامة بالأهلي حتى 4 مايو المقبل.‏

أقيمت المباراة على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، وقدم الفريق الكيني عرضًا جيدًا خلال اللقاء، ونجح في تحقيق الفوز بثلاثة أشواط مقابل شوط.



أنهى فريق ليتو الكاميروني الشوط الأول لصالحه بنتيجة 25-16، بينما عاد الفريق الكيني وحسم الشوط الثاني بنتيجة 25-22 وتفوق الفريق الكيني في الشوط الثالث لينهيه بنتيجة 25-22، قبل أن يحسم فريق السجون الشوط الرابع والمباراة بنتيجة 25-22.