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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميا.. زيادة عدد اللاعبين في قوائم المنتخبات المشاركة بـ يورو 2024

صدى البلد

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) اليوم الجمعة عن الموافقة على زيادة عدد أفراد تشكيلة المنتخبات المشاركة في بطولة أوروبا المقبلة من 23 إلى 26 لاعباً.

وكان مدربو المنتخبات قد عبروا عن قلقهم عندما أكد اليويفا العودة لقواعد ما قبل كوفيد-19 عندما كانت التشكيلة مؤلفة من 23 لاعباً بعد رفع الحد الأقصى إلى 26 لاعباً في بطولتي أوروبا 2020 وكأس العالم 2022.

وقال اليويفا في بيان "قررت اللجنة التنفيذية لليويفا اليوم زيادة الحد الأقصى لتشكيلات الفرق المشاركة في بطولة أوروبا 2024 من 23 إلى 26 لاعبا، ولا تمثل الزيادة إلزاماً على الاتحادات الوطنية المشاركة".

ويتعين على المنتخبات المشاركة إخطار اليويفا بتشكيلتها على ألا تقل عن 23 لاعباً وبحد أقصى 26 لاعباً بحلول السابع من يونيو المقبل.

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