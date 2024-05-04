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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا| قصة صفقة سرية قيمتها 20 مليار دولار بين أبل وجوجل.. وأفضل موبايل سامسونج للشباب

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

فئة 6 آلاف جنيه.. أفضل موبايل سامسونج للشباب 

يتميز هاتف Galaxy A15 من شركة سامسونج بمواصفات كبيرة مع سعر مناسب للشباب حيث يعتبر الهاتف تحفة شبابية خالصة بدءًا من البطارية والمعالج وكذلك الشاشة والكاميرا.    


مبيعات آيفون تشهد انخفاضا بنسبة 10%.. هل الذكاء الاصطناعي السبب؟ 

أعلنت شركة أبل عن انخفاض كبير بنسبة 10٪ في مبيعات هواتف آيفون للربع المالي الثاني، حيث انخفضت من 51.33 مليار دولار إلى 45.96 مليار دولار، على أساس سنوي.

 

تحفة شبابية.. شاومي تستعد لإطلاق هاتفها المميز Poco F6 Pro 

كشفت تقارير أن شركة شاومي الصينية تستعد لإطلاق هاتفها المميز Poco F6 Pro للفئة المتوسطة خلال الأسابيع المقبلة، حيث سيحصل الهاتف على عدد من المواصفات المميزة والترقيات الكبيرة.


بطارية جبارة وكاميرا 50 ميجابكسل.. مواصفات هاتف سامسونج Galaxy C55 

يعد هاتف Galaxy C55 هو أحدث هواتف شركة سامسونج للفئة المتوسطة حيث أعلنت الشركة عنه في نهاية أبريل الماضي، حيث انطلق الهاتف في السوق الصينية، وليس من المعروف إذا كان الهاتف سيشق طريقه إلى الأسواق العالمية الأخرى.


شاومي تستعد لإطلاق سلسلة أجهزة تابلت عملاقة للفئة المتوسطة 

تستعد شركة شاومي الصينية لإطلاق سلسلة أجهزة تابلت Xiaomi Pad 7 والمخصصة للفئة المتوسطة، حيث ستحصل السلسة على عدد من التحسينات والترقيات الكبيرة مقارنة بسابقتها.

 

أكبر قضية احتكار.. قصة صفقة سرية قيمتها 20 مليار دولار بين أبل وجوجل 

كشفت الدعوى القضائية التي رفعتها وزارة العدل الأمريكية لمكافحة الاحتكار ضد شركة جوجل عن صفقة سرية بقيمة 20 مليار دولار قدمتها جوجل لشركة أبل في عام 2022.

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