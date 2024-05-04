أخبار التكنولوجيا| قصة صفقة سرية قيمتها 20 مليار دولار بين أبل وجوجل.. وأفضل موبايل سامسونج للشباب

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

يتميز هاتف Galaxy A15 من شركة سامسونج بمواصفات كبيرة مع سعر مناسب للشباب حيث يعتبر الهاتف تحفة شبابية خالصة بدءًا من البطارية والمعالج وكذلك الشاشة والكاميرا.

أعلنت شركة أبل عن انخفاض كبير بنسبة 10٪ في مبيعات هواتف آيفون للربع المالي الثاني، حيث انخفضت من 51.33 مليار دولار إلى 45.96 مليار دولار، على أساس سنوي.

كشفت تقارير أن شركة شاومي الصينية تستعد لإطلاق هاتفها المميز Poco F6 Pro للفئة المتوسطة خلال الأسابيع المقبلة، حيث سيحصل الهاتف على عدد من المواصفات المميزة والترقيات الكبيرة.

يعد هاتف Galaxy C55 هو أحدث هواتف شركة سامسونج للفئة المتوسطة حيث أعلنت الشركة عنه في نهاية أبريل الماضي، حيث انطلق الهاتف في السوق الصينية، وليس من المعروف إذا كان الهاتف سيشق طريقه إلى الأسواق العالمية الأخرى.

تستعد شركة شاومي الصينية لإطلاق سلسلة أجهزة تابلت Xiaomi Pad 7 والمخصصة للفئة المتوسطة، حيث ستحصل السلسة على عدد من التحسينات والترقيات الكبيرة مقارنة بسابقتها.

كشفت الدعوى القضائية التي رفعتها وزارة العدل الأمريكية لمكافحة الاحتكار ضد شركة جوجل عن صفقة سرية بقيمة 20 مليار دولار قدمتها جوجل لشركة أبل في عام 2022.