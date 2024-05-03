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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لقجع يكشف أسرار مشروع المليار دولار في الكاف .. ويقول: طموحاتي أكبر من الوضع الحالي

فوزي لقجع
فوزي لقجع

كشف فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم وعضو تنفيذية الفيفا النقاب عن حقيقة تعرض الكاف لأزمة مالية ضخمة رغم الدعم المعنوي المقدم لتزكية باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي في الانتخابات الأخيرة لإحداث التغيير المالي الضخم.

قال فوزي لقجع عبر برنامج لقاء خاص المذاع عبر تلفزيون وراديو أون سبورت مع الإعلامي محمد الليثي : في المؤسسة الكروية الكاف هدفنا الوحيد هو تطوير الكرة الإفريقية وتحسين الجانب المالي بها والكرة الإفريقية في حاجة لتطوير شامل يتصدرها البنية التحتية.

وتابع فوزي لقجع : كرة القدم الإفريقية تخسر الكثير في مجال التسويق وأيضا في المواهب التي تهاجر إلى أوروبا ولهذا تطوير البنية التحتية المطلوبة لتطوير المسابقات علي صعيد المنتخبات أو الأندية هي شيء أساسي وهذا هو البرنامج الذي تم طرحه، ولدينا الآن مشروعا جاهزا للحصول على مليار دولار لاستثمارها بصورة عاجلة داخل القارة السمراء خاصة في البلدان التي تعاني من النقص في البنية التحتية حتى نوفر لكل المنتخبات والأندية أن تلعب في ظروف مريحة تتيح التسويق وتتيح الاحتفاظ بالمواهب وكذلك الاستفادة من القيمة المضافة المطلوبة للكرة الإفريقية.

وطالب فوزي لقجع الكاف بإعادة النظر في كافة بطولاته خلال الفترة المقبلة بشكل شامل وكامل من أجل تطوير هذا الملف في أسرع وقت لمواكبة التطورات ومنها على سبيل المثال ما طرحه هو نفسه في اجتماع تنفيذية الكاف عن كيفية تطوير بطولات الكاف للمنتخبات تحت 17 عاما للمشاركة في بطولات كأس العالم وكذلك بطولات ألعاب الصالات للمنتخبات.

وشدد فوزي لقجع أن بطولات الأندية تحتاج إلى إعادة نظر شاملة من أجل إعادة ضخ مكاسب مالية واستثمار حقيقي لها تدر ما يزيد عن 3 أضعاف ما تكسبه بطولات الأندية حاليا للمساهمة في تطوير البنية التحتية واستكمال مشروع تطوير الكاف مشيرا إلى أن طموحاته أكبر من الواقع الحالي للكاف .

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