أخبار التوك شو| مصر تستقبل وفدًا من حركة حماس لبحث موقف تطورات الهدنة بغزة.. بكري يرد على منتقدي صورة حسام موافي .. عمر كمال بفجر مفاجأة

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا ودوليًا، ونرصد أبرزها من خلال التقرير التالي:



مصطفى بكري: اتحاد القبائل العربية شريك رئيسي في عملية التنمية

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن اتحاد القبائل العربية، يتلقى العديد من الطلبات والمبادرات التنموية من كافة المؤسسات وسيكون شريك رئيسي في عملية التنمية في مصر.



الري : التصريح بزراعة 724 ألف فدان أرز في شمال الدلتا بـ9 محافظات

كشف المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، أسباب تحديد عدد معين كل عام من المساحات المصرح بها لزراعة الأرز بالمحافظات، لافتا أن محصور الأرز من المحاصيل الشرهة لاستهلاك المياه.

تعمير سيناء : نعمل لوضع سانت كاترين على خريطة السياحة العالمية

قال اللواء وائل مصطفي، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير سيناء ومدن القناة: “نعمل على وضع مدينة سانت كاترين على خريطة السياحة العالمية”.

انتوا مش عارفين قيمته | بكري يرد على منتقدي صورة حسام موافي

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الدكتور حسام موافي أحد رواد طب الباطنة في مصر، والذي يقدم برنامج «رب زدني علما» على قناة صدى البلد، مشيرا إلى أنه احتفى بزواج ابنته خلال الأيام الماضية بحضور بعض الرموز.

منسق حملة مقاطعة الأسماك : الأسعار انخفضت 40% في 10 أيام

قال وسام الصفتي، منسق حملة مقاطعة شراء الأسماك ببورسعيد، إن المقاطعة امتدت إلى 25 محافظة في مصر.



مصر تستقبل وفدًا من حركة حماس غدًا لبحث موقف تطورات الهدنة بغزة

أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، نقلا عن مصدر مصري رفيع المستوى، أن مصر تستقبل وفدا من حركة حماس يصل القاهرة غدا لبحث تطورات موقف الهدنة في قطاع غزة.



أحمد كريمة : الحجامة ليست سنّة نبوية بل وصفة بيئية | فيديو

نفى الشيخ أحمد كريمة أن تكون الحجامة سنة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قائلا :" كانت وصفة بيئية موجودة قبل النبي".

احذر.. تحديث لفيسبوك يسمح باستخدام صورك وفيديوهاتك الخاصة على السوشيال ميديا

قال المهندس محمد سعيد، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن فيس بوك يحاول أن يكون متعاون مع المستخدمين.

موافى: الإمساك ينتج عادة من هبوط حاد في الغدة الدرقية

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن الإمساك ينتج عادة من هبوط حاد في الغدرة الدرقية.



عمر كمال يفجر مفاجأة عن سبب رفضه الظهور مع رامز جلال

كشف مطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال، سبب عدم حلوله ضيفًا على الفنان رامز جلال، في برنامج المقالب الشهير رامز جاب من الآخر، الذي عرض خلال شهر رمضان 2024.



الفنان أحمد كمال: أعشق الهدوء .. وقد أعلن اعتزالي

قال الفنان القدير أحمد كمال، إنه يستمع إلى الموسيقى ويحب الهدوء ولا يشرب القهوة.

وقال الفنان القدير أحمد كمال، خلال استضافته مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها “بالخط العريض” والذي يذاع على شاشة “الحياة”، إنه يقرأ لنجيب محفوظ ويوسف إدريس وتوفيق الحكيم، مضيفا: “بدأت التدريب على التمثيل في مرحلة الإبتدائي وكنت منبهرا في الصغر بفؤاد المهندس وحصلت على جائزة أحسن ممثل في الجامعة”.