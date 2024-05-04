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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قناة جديدة على واتساب لإطلاع أعضاء "البيطريين" على كافة المستجدات

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين برئاسة الدكتور مجدي حسن نقيب الأطباء البيطريين، عن إطلاق قناة واتساب خاصة بالنقابة كخدمة إخبارية جديدة، لنشر كافة أخبار النقابة والخدمات الخاصة بها عبر تلك القناة لأعضاء النقابة.

وقالت النقابة في بيان لها، أنه ويمكنكم متابعة قناة الواتساب عن طريق المتابعة والاشتراك في "النقابة العامة لأطباء بيطريين مصر" على تطبيق واتساب بشكل منفصل عن الدردشات الخاصة للمستخدمين، لمعرفة كل جديد وحصري عن النقابة.

وتعتبر قناة الواتساب خدمة إخبارية جديدة لإبقاء أعضاء النقابة مطلعين على كل جديد، من خلال إطلاق خدمة الـ channels على واتساب، لتوفر لمتابعيها القدرة على الوصول للأخبار وكافة المستجدات الخاصة بالنقابة عبر تطبيق "واتساب".

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