لاعبة سلة الأهلي: الإصرار سر الفوز بكأس مصر على حساب سبورتنج

قالت رنيم الجداوي، لاعبة الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي، إن الفريق استحق التتويج بلقب كأس مصر، بعدما حقق فوزًا صعبًا ‏على حساب سبورتنج، في المباراة النهائية للبطولة التي جمعت بين الفريقين مساء الجمعة داخل صالة حسن مصطفى، وأكدت أن ‏اللاعبات كانت لديهن ثقة كبيرة في تحقيق اللقب‎.‎

وأوضحت رنيم أنه رغم تقدم سبورتنج في النتيجة إلا أن لاعبات الأهلي كان لديهن إصرار كبير على العودة في النتيجة، وهو ما ‏تحقق في الثانية الأخيرة برمية ثلاثية حاسمة ذهبت بالمباراة لشوط إضافي‎.‎

وأكدت رنيم أن أداء الأهلي كان هو الأفضل بشكل مطلق في الشوط الإضافي، الذي تمكن خلاله الفريق من تسجيل 19 نقطة، مقابل ‏‏10 نقاط فقط سجلها سبورتنج، وذلك بفضل تنفيذ تعليمات المدير الفني والروح العالية للاعبات، وإصرارهن على حصد لقب البطولة ‏لتكرار إنجاز الموسم الماضي الذي تُوج فيه الفريق بلقب الكأس أيضًا.‏