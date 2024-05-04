لاعبة سلة الأهلي: الإصرار سر الفوز بكأس مصر على حساب سبورتنج

قالت رنيم الجداوي، لاعبة الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي، إن الفريق استحق التتويج بلقب كأس مصر، بعدما حقق فوزًا صعبًا على حساب سبورتنج، في المباراة النهائية للبطولة التي جمعت بين الفريقين مساء الجمعة داخل صالة حسن مصطفى، وأكدت أن اللاعبات كانت لديهن ثقة كبيرة في تحقيق اللقب.
وأوضحت رنيم أنه رغم تقدم سبورتنج في النتيجة إلا أن لاعبات الأهلي كان لديهن إصرار كبير على العودة في النتيجة، وهو ما تحقق في الثانية الأخيرة برمية ثلاثية حاسمة ذهبت بالمباراة لشوط إضافي.
وأكدت رنيم أن أداء الأهلي كان هو الأفضل بشكل مطلق في الشوط الإضافي، الذي تمكن خلاله الفريق من تسجيل 19 نقطة، مقابل 10 نقاط فقط سجلها سبورتنج، وذلك بفضل تنفيذ تعليمات المدير الفني والروح العالية للاعبات، وإصرارهن على حصد لقب البطولة لتكرار إنجاز الموسم الماضي الذي تُوج فيه الفريق بلقب الكأس أيضًا.