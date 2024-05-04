فريدة وائل: الأهلي حقق كأس مصر عن جدارة

أبدت فريدة وائل، لاعبة الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي، سعادتها البالغة بحصد لقب كأس مصر، بعد الفوز على سبورتنج في ‏مباراة مثيرة بنتيجة 93 – 84، مؤكدة أن الأهلي قدم مباراة مميزة ونجح في فرض أسلوب لعبه واستحق التتويج بلقب البطولة. ‎

وأشارت فريدة إلى أن المباراة كانت صعبة للغاية، نظرًا لرغبة الفريقين الجادة في تحقيق لقب البطولة، وأنه رغم اقتراب سبورتنج ‏من إنهاء المباراة لصالحه إلا أن الروح العالية التي تحلت بها لاعبات الأهلي منحتهن التعادل في الثانية الأخيرة، قبل أن تتغير الأمور ‏بشكل كبير لصالح الأهلي في الشوط الإضافي، ويتمكن من حسم المباراة ولقب البطولة‎.‎

وأوضحت فريدة أن لاعبات الفريق تعاهدن قبل المباراة على تحقيق الفوز وإثبات جدارتهن بحصد لقب البطولة، كما فعلن في الموسم ‏الماضي، وأكدت أن الفريق سوف يغلق صفحة كأس مصر ويبدأ من الغد التفكير في المرحلة المقبلة وأهمها دوري السوبر الذي ‏يسعى الفريق للفوز به.‏



