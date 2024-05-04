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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فريدة وائل: الأهلي حقق كأس مصر عن جدارة

فريدة وائل
فريدة وائل

أبدت فريدة وائل، لاعبة الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي، سعادتها البالغة بحصد لقب كأس مصر، بعد الفوز على سبورتنج في ‏مباراة مثيرة بنتيجة 93 – 84، مؤكدة أن الأهلي قدم مباراة مميزة ونجح في فرض أسلوب لعبه واستحق التتويج بلقب البطولة. ‎

وأشارت فريدة إلى أن المباراة كانت صعبة للغاية، نظرًا لرغبة الفريقين الجادة في تحقيق لقب البطولة، وأنه رغم اقتراب سبورتنج ‏من إنهاء المباراة لصالحه إلا أن الروح العالية التي تحلت بها لاعبات الأهلي منحتهن التعادل في الثانية الأخيرة، قبل أن تتغير الأمور ‏بشكل كبير لصالح الأهلي في الشوط الإضافي، ويتمكن من حسم المباراة ولقب البطولة‎.‎

وأوضحت فريدة أن لاعبات الفريق تعاهدن قبل المباراة على تحقيق الفوز وإثبات جدارتهن بحصد لقب البطولة، كما فعلن في الموسم ‏الماضي، وأكدت أن الفريق سوف يغلق صفحة كأس مصر ويبدأ من الغد التفكير في المرحلة المقبلة وأهمها دوري السوبر الذي ‏يسعى الفريق للفوز به.‏


 

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