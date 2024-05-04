ميرال أشرف: الفوز بكأس مصر يعبر عن شخصية الأهلي

عبرت ميرال أشرف لاعبة فريق السلة سيدات بالأهلي، عن سعادتها بالتتويج بكأس مصر، عقب الفوز على سبورتنج في نهائي البطولة، الذي أقيم مساء اليوم على صالة حسن مصطفى.
وقالت ميرال إن تتويج سيدات سلة الأهلي ببطولة كأس مصر يعد دافعًا جديدًا للفريق لتحقيق المزيد من البطولات في الموسم الحالي، وأكدت أن الأهلي يمتلك كافة المقومات لحصد كل
البطولات التي يشارك بها الفريق.
وأوضحت ميرال أن دوافع الأهلي كانت قوية للتتويج بالكأس، وأن شخصية الفريق دائمًا ما تظهر في مثل تلك المواقف.
وأضافت ميرال أن بطولة الكأس خطوة مهمة في مشوار تحقيق كافة البطولات التي يشارك بها الفريق وحصد المزيد منها إلى دولاب البطولات بالنادي.