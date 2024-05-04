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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميرال أشرف: الفوز بكأس مصر يعبر عن شخصية الأهلي

صدى البلد

عبرت ميرال أشرف لاعبة فريق السلة سيدات بالأهلي، عن سعادتها بالتتويج بكأس مصر، عقب الفوز على سبورتنج في ‏نهائي البطولة، الذي أقيم مساء اليوم على صالة حسن مصطفى.

‎وقالت ميرال إن تتويج سيدات سلة الأهلي ببطولة كأس مصر يعد دافعًا ‏جديدًا للفريق لتحقيق المزيد من البطولات في الموسم الحالي، وأكدت أن الأهلي ‏يمتلك كافة ‏المقومات لحصد كل 
البطولات التي يشارك بها الفريق.‏

‎وأوضحت ميرال أن دوافع الأهلي كانت قوية للتتويج بالكأس، وأن شخصية الفريق ‏دائمًا ما تظهر في مثل تلك المواقف.‏

‎وأضافت ميرال أن بطولة الكأس خطوة مهمة في مشوار تحقيق كافة البطولات التي يشارك ‏بها الفريق وحصد المزيد منها إلى ‏دولاب البطولات بالنادي.‏

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