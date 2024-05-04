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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

هواتف شاومى توقع شراكة استراتيجية لتثيبت تطبيقات بشكل دائم

صدى البلد

اعلنت شاومى عن شراكة استراتيجية مع  طلبات، المنصة الرائدة في مجال توصيل الطعام والتجارة السريعة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن شراكة استراتيجية مع قسم الأعمال التجارية عبر الإنترنت، بحيث يصبح تطبيق طلبات، بمنطلق هذه الشراكة، مثبتا بشكل مسبق على هواتف شاومي في بعض الأسواق بالشرق الأوسط، مما يوفر مزيدا من وسائل الراحة لمستخدمي الهواتف الخاصة ويمكًن العملاء من الوصول السريع إلى التطبيق. 

ودخلت الشراكة حيز التنفيذ منذ فبراير الماضي في أربع دول عربية، هي، مصر والإمارات العربية المتحدة، قطر، والعراق، حيث تؤكد تلك الشراكة عن الالتزام المشترك بتعزيز تجربة المستخدم من الطرفين.
وصرح ستيافانو فيكيو، نائب الرئيس للتخطيط والإبتكار بطلبات، "طلبات تحرص دائما على إقامة شراكات مميزة ملائمة لعملائها مع قادة الصناعة."

 وأضاف قائلا" إن التعاون مع شاومي لتثبيت التطبيق مسبقا على أجهزتها المحمولة بالمنطقة يعكس التزام طلبات بتيسير الحياة اليومية للعملاء، من خلال توصيل الطعام والبقالة والمزيد إلى بابهم".


كما صرح جورج زاغ، رئيس قسم الأعمال التجارية عبر الإنترنت بشاومي في منطقة جنوب شرق آسيا، بأن إطلاق حل خاصية تحميل التطبيق مسبقًا في مصر والإمارات العربية المتحدة، وقطر، والعراق، يمثل خطوة استراتيجية هامة للأعمال التجارية عبر الانترنت بطلبات وشاومي. وأكد زاغ على مواصلة استكشاف الفرص في العديد من الأسواق الأخرى عقب تلك المرحلة.


يذكر أن تلك الشراكة بين طلبات وشاومي تمكّن كلا الطرفين من تبادل الخبرات والموارد، مما يقدم للمستخدمين والشركات أفضل تجربة ممكنة.

شاومي الامارات قطر العراق

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