ملك أحمد زاهر تشارك في مسلسل أزمة ثقة مع نجلاء بدر

تواصل نجلاء بدر في الفترة الحالية التحضير لمسلسلها الجديد “أزمة ثقة”، وقد تعاقدت ملك أحمد زاهر على المشاركة في المسلسل، ومن المفترض أن تبدأ تصوير مشاهدها خلال الفترة القادمة.

جدير بالذكر أن ملك أحمد زاهر شاركت في رمضان 2024 من خلال مسلسل “محارب”، بطولة حسن الرداد، تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل، وضم العمل أيضًا: أحمد زاهر، ماجد المصري، محمود الليثي، ناهد السباعي، نيرمين الفقي، محمود عمرو ياسين.

أما نجلاء بدر، فقد غابت عن المشاركة في موسم رمضان 2024، وكان آخر أعمالها مسلسل “سره الباتع”، إخراج خالد يوسف وكان من بطولة أحمد فهمي وأحمد السعدني.

وتعرض العمل لموجة كبيرة من الانتقادات وقت عرضه، كما شاركت في مسلسل “رمضان كريم 2”، بطولة سيد رجب، كريم عفيفي، بيومي فؤاد، صبري فواز، دينا محسن، سلوى محمد علي، وآخرين.