بينهم 6 مقيمين.. تسمم جماعي في السعودية وبيان هام للصحة

أعلنت وزارة الصحة السعودية ارتفاع حصيلة التسمم الغذائي إلى 75 حالة (69 مواطنا و6 مقيمين).

وذكرت الوزارة في بيان لها أن 50 شخصا من المصابين تأكد تشخيص حالاتهم بالتسمم الغذائي "الوشيجي"، 43 حالة تعافت وخرجت من المستشفى، و11 حالة منومة بالأجنحة و20 حالة تتلقى الرعاية بالعناية المركزة، وحالة وفاة واحدة.

وأشارت الوزارة الي أنها لم تسجّل إصابات بأعراض جديدة بالتسمم الغذائي خلال الأيام الخمسة الأخيرة، مؤكدة أن هذه الحالات ارتبطت بمصدر واحد.

وأكدت أن تضافر جهود الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ أثمر عن السيطرة على التفشي، مؤكدة أنها تواصل المتابعة وتقديم الرعاية الصحية، للحالات المنومة، ومتمنية لهم بالشفاء العاجل.

ودعت الوزارة إلى ضرورة أخذ الإرشادات والمعلومات من مصادرها الرسمية وعدم تداول الإشاعات والمعلومات الخاطئة.

يذكر أن أمانة الرياض أعلنت إدانة منشأة غذائية بحادثة التسمم.

كما أتلفت جميع المواد الغذائية الموجودة في المعمل الرئيسي وفروع المنشأة بالعاصمة الرياض