عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قبل اجتياح رفح .. الاحتلال الإسرائيلي يطلع أمريكا على خطة إجلاء المدنيين الفلسطينيين

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

كشف وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، أن إسرائيل أطلعت هذا الأسبوع مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على خطة إجلاء المدنيين الفلسطينيين قبل اجتياح محتمل لمدينة رفح جنوب قطاع غزة، وفقا لمسؤولين أمريكيين مطلعين على المحادثات.

وقال المسؤولون، الذين اشترطوا عدم الكشف عن هوياتهم، إن الخطة المفصلة التي قدمها الإسرائيليون لم تغير وجهة نظر الإدارة الأمريكية بأن المضي قدما في عملية في رفح من شأنه تعريض عدد كبير للغاية من المدنيين الفلسطينيين الأبرياء للخطر.

وحذرت إدارة بايدن إسرائيل من عواقب محتملة إذا مضت قدما في اجتياح رفح دون خطة موثوقة لحماية المدنيين.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في وقت متأخر من يوم الجمعة في منتدى سيدونا الذي استضافه معهد ماكين: "في غياب مثل هذه الخطة، لا يمكننا دعم عملية عسكرية كبيرة في رفح لأن الضرر الذي ستحدثه يتجاوز ما هو مقبول".

وذكرت منظمات الإغاثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة يوم الجمعة أن ملايين الأشخاص سيكونون "في خطر الموت الوشيك" إذا مضت إسرائيل قدما في هجوم رفح.

وأضاف المسؤولون أن خطة الإخلاء التي طرحها الإسرائيليون لم تكتمل بعد، واتفق الجانبان على مواصلة مناقشة الأمر.

إسرائيل بايدن جو بايدن إجلاء المدنيين الفلسطينيين رفح غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسالة نارية من سيد عبد الحفيظ لـ عبدلله السعيد.. ماذا حدث؟

300 جنيه دفعة واحدة| الذهب يخالف التوقعات بتراجع كبير وعيار 21 مفاجأة

جمع متعلقاته من النادي الأهلي .. قرار مفاجئ يغضب أفشة

9 أيام إجازة بأمر الحكومة|مفاجأة بشأن عدد أيام عطلة عيد الأضحى 2024

ايدها بتترعش.. تأثر شيرين عبد الوهاب فى حفل الكويت l تعرف على السبب

ابتدا المشوار .. آمال ماهر تتخذ قرارا مفاجيء على مسرح حفلها بالسعودية

سيد عبد الحفيظ : عودة الشناوي للأهلي في هذا التوقيت إضافة كبيرة

تحذير من الأرصاد| اضطراب الملاحة وارتفاع الأمواج في البحر المتوسط.. ممنوع السباحة

ترشيحاتنا

إلغاء نظام الكفالة الشخصية.. إجراء عاجل من الأمن العام اللبناني بشأن السوريين

هل يجوز أكل الفسيخ والرنجة يوم شم النسيم؟.. الإفتاء: بـ 3 شروط

قبل اجتياح رفح .. الاحتلال الإسرائيلي يطلع أمريكا على خطة إجلاء المدنيين الفلسطينيين

رقص ودموع وزغاريد.. لقطات من حفل شيرين عبد الوهاب في الكويت

بداية من اليوم.. ممنوع دخول المقيمين إلى مكة المكرمة إلا في هذه الحالة

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 4 مايو 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ممنوع وقوف السيارات الكهربائية.. لافتة غريبة أمام مستشفى تثير الجدل في ليفربول

شيرين عبد الوهاب تبهر متابعيها بفستان حفل الكويت| شاهد

صفات مميزة فى رجل برج الدلو تجعله شريك حياة مثالي

تطبيق الثلج الأبرز.. نصائح بالمجان لتخفيف آلام الأسنان

فيديو

ياسمينا العبد تكشف تفاصيل تطورات دورها فى "البحث عن علا 2" l خاص

ايدها بتترعش.. تأثر شيرين عبد الوهاب فى حفل الكويت l تعرف على السبب

دموعك غالية .. شيرين تدخل فى نوبة بكاء على المسرح في الكويت

نجمة في السماء.. عريس يقدم هدية غير تقليدية لزوجته ليلة الزفاف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

اﻟﻤﺰﻳﺪ