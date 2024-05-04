قبل اجتياح رفح .. الاحتلال الإسرائيلي يطلع أمريكا على خطة إجلاء المدنيين الفلسطينيين

كشف وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، أن إسرائيل أطلعت هذا الأسبوع مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على خطة إجلاء المدنيين الفلسطينيين قبل اجتياح محتمل لمدينة رفح جنوب قطاع غزة، وفقا لمسؤولين أمريكيين مطلعين على المحادثات.

وقال المسؤولون، الذين اشترطوا عدم الكشف عن هوياتهم، إن الخطة المفصلة التي قدمها الإسرائيليون لم تغير وجهة نظر الإدارة الأمريكية بأن المضي قدما في عملية في رفح من شأنه تعريض عدد كبير للغاية من المدنيين الفلسطينيين الأبرياء للخطر.

وحذرت إدارة بايدن إسرائيل من عواقب محتملة إذا مضت قدما في اجتياح رفح دون خطة موثوقة لحماية المدنيين.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في وقت متأخر من يوم الجمعة في منتدى سيدونا الذي استضافه معهد ماكين: "في غياب مثل هذه الخطة، لا يمكننا دعم عملية عسكرية كبيرة في رفح لأن الضرر الذي ستحدثه يتجاوز ما هو مقبول".

وذكرت منظمات الإغاثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة يوم الجمعة أن ملايين الأشخاص سيكونون "في خطر الموت الوشيك" إذا مضت إسرائيل قدما في هجوم رفح.

وأضاف المسؤولون أن خطة الإخلاء التي طرحها الإسرائيليون لم تكتمل بعد، واتفق الجانبان على مواصلة مناقشة الأمر.