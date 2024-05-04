مزاعم بشيوعية مظاهرات جامعة كولومبيا

زعم قسيس كاثوليكي في جامعة كولومبيا أن الاحتجاجات المناهضة لإسرائيل في حرم جامعات مدينة نيويورك يتم تنظيمها جزئيًا من قبل مجموعات "شيوعية صريحة"، وفق ما ذكرت شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية.

وقال روجر لاندري إنه كان يتجول في مخيم الطلاب في جامعة كولومبيا بشكل شبه يومي ولاحظ مجموعات من أنصار "حماس" خارج بوابات الحرم الجامعي.

وأضاف: “لقد حصلت على الكثير من المنشورات التي كانت تمر عبر العالم، وقد انقسمت هذه المنشورات بشكل أساسي إلى ثلاث فئات. وكانت المجموعات الثلاث جميعها جماعات شيوعية بشكل واضح وكانت تبرر ما فعلته حماس من هذا النظام الجديد. - الظالم الماركسي مقابل الأيديولوجية المضطهدة”.

وتابع: "إن حرب فرق تسد هذه التي تأتي من ماركس ولينين هي النقيض الدقيق لما علمه يسوع المسيح نفسه، لذا، أحاول توعية الطلاب الكاثوليك بهذه المشكلة حتى يتم تحصينهم على الأقل ضد هذا الفيروس الفكري".

واستطرد: “لا ندري أن العديد من الطلاب الكاثوليك بالمدرسة أعربوا عن إحباطهم من الاحتجاج، ما أجبر كولومبيا على نقل العديد من الفصول”.

وينفي الطلاب والمنظمون مثل هذه المزاعم.